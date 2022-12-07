彰化縣政府再次與國立故宮博物院合作，舉辦「故宮國寶遊彰化」，7日在縣府中庭，縣長王惠美宣布暖身活動「跟著國寶動滋動」故宮國寶遊彰化動動操影片徵選競賽起跑。（吳敏菁攝）

彰化縣政府再次與國立故宮博物院合作，舉辦「故宮國寶遊彰化」。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府迎接建縣300周年，再度與國立故宮博物院合作，請出鎮館之寶「翠玉白菜」等，人氣國寶遊彰化，並安排「故宮魔幻山水歷險到彰化」等震撼的視覺體驗，為了讓文物貼近生活，7日主題曲和MV搶先曝光，「跟著國寶動滋動」動動操影片徵選競賽也起跑。

彰化縣長王惠美表示，2020年故宮國寶來彰化，掀起很大的轟動，但很多彰化人說沒看到大名鼎鼎的「翠玉白菜」，彰化縣也是結球白菜重要生產地，這次特別請出故宮最具人氣國寶「翠玉白菜」，還有「遼至金玉龍紋盤」、「英國十八世紀鐘錶化妝匣」、「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」等4件文物，於12月20日至2023年2月28日在彰化縣立美術館展出，一饗期待的心。

王惠美表示，展覽是靜態活動，為了讓更多鄉親參與，故宮授權「故宮國寶動動操」音樂，以4件借展文物為基礎，改編歌詞及編曲，並與《台灣那麼旺》百萬關主魏妙如共同演唱，文化局志工總隊長陳世鴻編制舞曲，MV則邀請彰化縣文化局志工總隊結合學校在彰化各景點拍攝，並準備豐富的獎金、獎品，舉辦動動操影片徵選競賽，邀請更多人參與，報名請洽彰化縣文化局。

國寶再次遊彰化，彰化縣立美術館3、5樓更展出故宮結合人文歷史與科技創新應用的新媒體藝術展，以數位典藏、3D動畫、AR擴增實境、8K高解析度影片等數位科技，提供全新觀展體驗。

在美術館廣場有「彰邑古城AR再現」，虛擬重現彰化300年前古城風華；美術館3、、5樓則展出「故宮魔幻山水歷險到彰化」。並於展覽期間每周末、日安排藝術主題工作坊共18場課程。