台灣運彩xT1聯盟7日公布2022-23球季11月單月MVP，在桃園永豐雲豹超級球星「魔獸」霍華德面前攻下51分的新北中信特攻「黑豹」阿巴西，以11月平均24.7分、6.3籃板精彩表現，獲選單月最有價值球員，台中太陽洋將陛下則榮膺11月單月最佳外援。

T1聯盟本季單月個人獎項首度邀請球迷朋友參與，票選機制由專業媒體記者與球迷投票結果，共同選出單月MVP及最佳外援，入圍名單則參考個人數據表現、效率值，以及球隊戰績等數據，阿巴西不斷放送精彩球技與奮戰精神，10-11月共出賽6場，助隊打下3勝3敗戰績，場上效率值更高達19.2，在媒體與球迷票數皆佔據龍頭，穩穩拿下11月MVP獎項。

對於獲得單月MVP肯定，阿巴西表示：「很感謝隊友對我的信任，自己也有很多不足的地方需要修正，我們是年輕球隊，節奏跟穩定性都還要再加強，目標就是最後的總冠軍。」

阿巴西上個賽季曾締造52分聯盟單場得分紀錄，今年11月19日於「魔獸」霍華德來台首戰，一夫當關砍下51分，距離打破自己保持的得分紀錄只差1分，雖在12月4日在台啤洋將愛禮（Cleanthony Early）拿下56分、改寫T1聯盟單場得分新高，但年僅24歲的阿巴西從今年夏天休賽季期間的赴美自主訓練，到今年賽季的成長，相信球迷有目共睹，而阿巴西的優異表現也引來霍華德的讚賞肯定，更利用社群媒體私訊鼓勵。

最佳外援方面，球迷票選一面倒投給桃園永豐雲豹霍華德（Dwight Howard），但台中太陽的陛下（Tony Bishop）在媒體票選中以第一名的票數殺出重圍，在加總得分後奪下11月份最佳外援。

新北中信特攻阿巴西獲得T1聯盟11月單月MVP。（新北中信特攻提供）