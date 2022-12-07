今天適逢24節氣的大雪，當氣溫降低或周遭環境溫度驟降時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高。衛福部國健署特別提醒，具三高（高血壓、高血糖、高血脂）的民眾，更會增加心臟病或中風急性發作的機會。國健署也提出「護心3招」，提醒民眾預防低溫帶來的健康危害。

國健署表示，護心第一招就是「健康飲食」，天氣寒冷時，許多人會喜歡吃薑母鴨、羊肉爐等鍋物，祛寒保暖，可能會造成熱量與鈉攝取量過多，天冷時因水份補充不足，造成血液過度濃稠，可能引起心血管疾病的發生。

第2招就是「運動保暖」，運動前的充分暖身，至少10至15分鐘，運動前、中、後需補充水份，及完整收操與運動後保暖，運動項目與強度，應視本身情況量力而為。

本身是三高（高血壓、高血糖、高血脂）及心血管疾病患者，運動時更要留意自身狀況，天冷以室內運動為主，若運動時有胸悶痛、呼吸喘、冒冷汗等症狀，應立即停止運動，尋求旁人協助或打119盡速就醫，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，以免錯失黃金治療期而造成遺憾。

第3招是「洋蔥式穿法」，現正值暖冬，早晚溫差大，民眾應多留意氣象預報及室內外溫差，適時添加衣物保暖，並以洋蔥式（多層式）穿法，來預防溫差所帶來身體健康的危害。

國健署並提醒，有慢性病患者務必定時服藥，並隨身攜帶健保卡與緊急用藥，並養成定期量血壓的好習慣。另外，飯後避免立即泡湯，建議飯後2小時再泡湯，泡湯時間每次以不超過15分鐘為原則。