在地知名鮮果茶飲連鎖品牌「三分春色」推出4款草莓飲料。（柯宗緯翻攝）

草莓季報到！在地知名鮮果茶飲連鎖品牌「三分春色」在3年內全台迅速拓展80家門店，業者每天從苗栗大湖新鮮直送，並發揮創意做成4款時尚草莓飲品令草莓控，光看就口水直流，想要一次大啖4種風味。

最先上檔販售草莓系列飲品「莓麗佳人」，開賣第1周即供不應求，大湖新鮮香水草莓園產地直送的冷藏物流車不斷送往三分春色中央倉儲冷鏈系統檢驗、配送全台各門市。

品牌行銷經理陳厚婷表示，三分春色一直堅持的理念「挑戰茶與鮮果的味蕾堆疊職人，擁抱創意創新的手搖飲領航者」，才能在飲料市場的戰國時代不但維持昂首挺立，還能迅速展店80家。這些歸功於高評價的鮮果茶飲打下豐厚基礎，以及每次的季節限定飲品都能成為當季的熱門話題。

陳厚婷說，此次推出4款時尚草莓飲品，草莓塞滿杯、果肉多汁香甜飽滿，嚴選香甜鮮嫩多汁的大湖香水草莓製作而成，除了人氣必喝的「海鹽芝士草莓」外，還有全新選擇「草莓翡翠拿鐵布蕾」，多層次的口感。

門市督導劉雅婷指出，海鹽芝士奶蓋用新鮮香水草莓打成草莓冰沙，堆疊草莓凍和草莓果粒；新鮮香甜草莓遇上鹹甜濃郁海鹽芝士奶蓋，雪白奶蓋覆蓋著夢幻粉紅，富有繽紛的漸層感，光是看著就少女心大爆發。

「草莓可爾必思」則是草莓鮮豔粉紅色結合奶白的可爾必思濃郁酸甜呈現夢幻色澤，適合作為餐後飲用，幫助消化的乳酸菌飲料富含維生素Ａ、Ｅ、鐵、鉀等營養素。

此外，香水草莓搭配草莓凍，綠茶香與果香的完美結合。草莓香甜在綠茶的襯托下讓民眾能感受到綻放果香跟綠茶的口感層次。

劉雅婷說，平常習慣喝無糖純茶的朋友，建議可以一樣選擇不額外加糖，更能品嚐到帶點茉莉花香的綠茶和草莓所帶來的清爽口感，餐後飲用清爽解膩，口中透出淡淡草莓香氣，更能吸收鮮果養分幫助消化。

視覺系「草莓翡翠拿鐵布蕾」呈現漸層粉紅視覺、戀愛般酸甜口感，佔據IG打卡版面；還有底層以獨家風味口感為基底的「手作濃醇布丁」，細緻滑順口感在舌齒間滑動，搭配新鮮香水草莓丁達到完美比例。