所謂「人潮就是錢潮」，區域人口增長足以勾勒該地房市的未來表現。永慶房產集團統計2018年至2022年5年來，新北市29個行政區之中，林口、淡水、汐止、五股和鶯歌5個行政區人口成長最為顯著，也促進區域房市的熱絡。其中林口人口成長最多，帶動房價上漲28.3%；而人口成長第二多的淡水，不但有2字頭房價，房價漲幅也較為和緩，相對親民。

林口未來利多 房價漲幅達28.3%

根據新北市政府民政局資料，林口區以近5年人口增加17,720人的成績，位居新北市第一名。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，林口近幾年來隨著工業園區、捷運等重大建設的陸續到位、人口大量遷入，房價也隨之水漲船高。2018年林口住宅平均單價為25.4萬元，到了2022年單價已到32.6萬元，漲幅高達28.3%。

此外，國際知名半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）已宣布將進駐新北市林口工一市地重劃區的產業專用區，其他相關企業、協力廠商也預計進駐。以艾司摩爾為首的產業聚落，不僅將帶來眾多就業機會，也有望帶動強大消費動能，林口房市未來可期。

林口隨著艾斯摩爾（ASML）等重大企業進駐，以及捷運等建設陸續到位，房價也隨漲船高，近五年房價漲幅高達28.3%。(圖/永慶房產集團提供)

淡水房市選擇多！房價漲幅最為和緩

新北市淡水區以1萬3千人的增長量位居第二，但以2654件的房市交易件數榮登新北市人口增長前五名中的第一名！陳金萍表示，淡水除了擁有生活機能完整的舊市區，支撐起穩定的基本房市交易量之外，開發已久的淡海新市鎮第一期，隨著量販店、百貨商場的進駐，以及輕軌和淡江大橋的建設，生活機能逐漸完備，使得人口不斷遷入。根據內政部最新數據，2022年第2季淡水區的新建餘屋(待售)住宅宅數就去年同季下降31%。原本被戲稱為鬼城的淡海新市鎮，顯然將迎來翻轉。

陳金萍也點出，淡海新市鎮持續有建案推出，房屋供給量大。因此淡水區的交易量雖多，但5年來18.1%的房價漲幅卻是新北市5大人口增長行政區中最小的。2022年淡水區的平均單價為25.5萬，尚未破30萬元大關，就房價而言仍頗具競爭力。房價相對親民和房屋選擇多的淡水區，對有意購屋的民眾不失為好選項。

2字頭甜甜價！鶯歌也入列

另外一處房價仍有2字頭的區域，便是鶯歌區。陳金萍表示，鶯歌過往是新北市房價相對低廉的蛋白區，但隨著交通建設和區域發展，房價有迅速抬升的跡象。未來新北捷運三鶯線完成後，從鶯歌搭乘捷運可直接台北捷運藍線的捷運頂埔站。除了交通建設，新北市政府也推出「三鶯文創整合計畫」，進一步活化區域，未來也將帶動房市的熱潮。根據實價登錄數據，鶯歌區住宅的平均單價為23.4萬元，仍是相對親民的2字頭。

其他第三和第四名的行政區為汐止區和五股區，汐止區緊鄰台北市南港區，但是兩地房價相差巨大，因此吸引不少在南港地區工作的民眾至汐止置產，平均單價也從28.9萬元漲至35.3萬元。五股區是新北市的房價凹陷區，但是鄰近蘆洲和新莊的優勢，以及未來五股泰山輕軌等建設利多，也吸引許多民眾和首購族前來購屋。五股區近5年來住宅平均單價從24.2萬元漲至30.8萬元，漲幅達27.3%。

陳金萍提醒消費者，雖然人口增長是房市前景看好的信號之一，趁著房價仍低時入手往往能搶佔先機。但部分重劃區可能仍屬早期開發階段，交通規劃和生活機能尚未全面到位，有意購屋的民眾應根據自身需求審慎考慮，以免入住後因生活機能尚未完善，反倒造成自身生活不便。