海巡人員將疑似失蹤者遺體打撈上岸。（海巡提供）

花蓮5日晚間7時許，有2民眾到花蓮溪出海口岸際捕撈鰻苗，不幸遭大浪拍打落海，其中1名男子被救起，送醫不治，另名男子失蹤2天，海巡、消防、救難擴大搜尋，今天下午在壽豐鄉大橋前海域發現失蹤者遺體。

海巡署5日獲報，稱有2民眾於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗時遭浪拍打落海，請求協尋，第六海巡隊、花蓮空勤總隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、七星潭安檢所、鹽寮安檢所及第二機動巡邏站人員趕赴失蹤海域搜尋。

其中1名落海者，先被消防人員救起並送醫救治，送醫不治，另1名遭浪行蹤不明，失蹤男子年51歲，家屬提供失蹤民眾當天外穿藍色雨衣、綠色青蛙裝、內穿著黑色外套、灰色保暖衣、藍色西裝褲。

搜尋兩天，到今天下午13時55分，海巡接獲縣警察局通報指出，有民眾於花蓮縣壽豐鄉大橋前方海域發現疑似失蹤人員，海巡人員出海將遺體撈上岸邊，已通知家屬前來指認，後續將移至花蓮第一殯儀館由司法小隊辦理相驗事宜。