經濟部能源局12月7日，在台大醫院國際會議中心，舉行「111年經濟部節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」表揚大會，中龍鋼鐵公司榮獲銀獎，由生產部門副總經理劉憲東代表接受經濟部部長王美花頒獎。

劉憲東副總表示，中龍公司能夠連續兩年獲得經濟部節能標竿銀獎，顯示長久的努力獲得肯定，未來也將秉持「沒有最好、只有更好」的永續經營理念，持續為環境保護貢獻心力。

中龍公司煉鐵廠藉由導入AI人工智慧元素，開發智能化系統與管理工具，如應用於廢熱回收增設有機朗肯循環(ORC)發電機，來提升蒸氣回收效率以優化自發電量，也透過冷卻水塔更換節能風扇、提升高爐爐頂氣發電設備(TRT)使用效益、熱風爐燃燒模式優化等各項具體措施，持續節約能源及提高能源使用效率。

以110年成果，節約電力達20,878千度(MWh)，能源總節約量達1,995公秉油當量，相當於減少10,627公噸二氧化碳排放。而中龍公司自建廠至今累計投資額已近103億元，完成225項減碳專案，累計減碳量達203萬噸，相當於5,219座大安森林公園每年的吸碳量。

中龍公司以「致力技術精進追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為公司願景，這次獲獎具體展現積極推動節能減碳、善盡企業社會責任的成果。展望未來，中龍公司亦仍會持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展環境。