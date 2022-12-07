財政部7日公布11月進出口統計，進出口雙黑，出口更是連三黑。11月出口361.3億美元，較上月減9.5％，較上年同月減13.1％，累計1至11月出口4,437.8億美元，較上年同期增9.4％。
11月進口327.0億美元，較上月減11.5％，較上年同月減8.6％，累計1至11月進口 3,966.3億美元，較上年同期增14.3％。
11月出超34.3億美元，較上年同月減23.4億美元;累計1至11月出超471.5億美元，較上年同期減115.2億美元。
財政部7日公布11月進出口統計，進出口雙黑，出口更是連三黑。11月出口361.3億美元，較上月減9.5％，較上年同月減13.1％，累計1至11月出口4,437.8億美元，較上年同期增9.4％。
11月進口327.0億美元，較上月減11.5％，較上年同月減8.6％，累計1至11月進口 3,966.3億美元，較上年同期增14.3％。
11月出超34.3億美元，較上年同月減23.4億美元;累計1至11月出超471.5億美元，較上年同期減115.2億美元。
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