LED封裝廠宏齊（6168）積極轉型，將資源重壓在Mini LED、Micro LED、IC封裝等三大應用，IC封裝因基期低，2023年可望衝上雙位數營收，公司看好明年各領域重啟成長動能，力拼2023年重返成長，幅度將達10％至20％，約當近五年營收次高紀錄。

宏齊7日舉辦法說會，對於各類新應用釋出開發進度，宏齊副總經理莊峰輝表示，目前宏齊的Mini LED營收約佔10％，明年將上看15％，今年第四季已經導入三分之一的Mini LED設備，莊峰輝認為宏齊的Mini LED在車用的機會較大，目前主要交貨給模組廠再轉交給Tier 1汽車零件廠進行驗證，現階段客戶則以非陸資的亞洲客戶為主。

至於Micro LED也進入試產階段，莊峰輝指出，宏齊的Micro LED是跟晶片廠採購磊晶圓，再自行進行後製程做成全色域的RGB Panel，宏齊的技術可以做到1,000個PPI，目前送交手錶品牌廠、VR品牌廠進行驗證。莊峰輝強調，Micro LED面臨Mini LED、OLED的競爭，價格考量之下，公司不會放大尺寸去做，而會聚焦在小尺寸，其中200個PPI解析度主要應用於手錶及穿戴裝置，1,000個PPI應用於AR、VR眼鏡上，預估Micro LED將自2024年貢獻營收。

在IC封裝方面，儘管半導體產業景氣步入谷底，整體需求轉弱，不過莊豐富認為，正因為半導體需求轉差，騰出空檔讓宏齊有機會切入IC封裝供應鏈進行驗證，反而讓驗證速度加快，宏齊的IC封裝僅占營收比重約5％，且以消費性應用居多，但是送樣認證的新客戶以車用、工控應用居多，以認證期大約需要八至十二個月計算，估計2023年底可望完成驗證，IC封裝的營收占比明年下半年有機會衝上雙位數，達10％至12％。

就短期來看，莊峰輝預估，由於年終盤點影響12月營收，本季營收將季減個位數，隨著大陸解封推動拉貨力道，明年第一季有機會持平或是小幅季增5％，景氣可望於第一季落底，第二季開始小幅拉升，在全面性重啟成長動能之下，明年營運可望成長10％至20％。