民進黨台北市立委補選候選人吳怡農6日公布競選主視覺，訴求「Change」的畫面意象被指仿效美國前總統歐巴馬。對此，媒體人逆風的烏鴉指出，歐巴馬的change講的就是訴諸政黨輪替。如果是日劇《Change》，就像劇中木村拓哉面對的執政黨，是一個貪汙腐敗只會鉤心鬥角的爛黨。

「吳怡農知道自己的口號在說啥嗎？」逆風的烏鴉今(7日)在臉書發文表示，台北市第三選區立委補選，吳怡農直接不演了，把歐巴馬選總統時的畫面意象和選舉主軸拿來用，只是從「Change」改成了「Vote for change」。不過他懷疑的是，吳怡農到底知不知道這句話的意思？

逆風的烏鴉指出，這句話直翻，是「為改變而投」；這不是不行，但重點是，吳怡農要改變的是什麼？歐巴馬用change當口號，是因為此前共和黨執政了8年，身為民主黨的總統候選人，他的change，講的就是訴諸政黨輪替。

如果吳怡農選的是台北市議員，那麼現在台北市的執政黨將換成國民黨，吳怡農說要change還可以理解；可是吳怡農選的是立委，代表的是民進黨，民進黨不但執政，還是完全執政；在立法院，不但是多數，而且還是一黨獨大。是說選他進立法院change什麼？讓民進黨席次更多更大嗎？

「不過change還有另一個政治模板。」逆風的烏鴉提到，2008年木村拓哉主演的《Change》，劇情和吳怡農的處境是比較類似的。劇中木村拓哉扮演的菜鳥國會議員，被黨內大老拱上總理寶座，但黨內貪汙腐敗明爭暗鬥不斷，讓木村拓哉看不下去，最後他決定內閣總辭改選。

烏鴉質疑，難道吳怡農是在暗示民進黨就像是劇中木村拓哉面對的執政黨那樣，是一個貪汙腐敗只會鉤心鬥角的爛黨，所以要由他來造成改變？如果是這樣，倒也不是不行。那就請大聲說出來，執政黨需要改革吧，還有他具體的做法是啥吧。