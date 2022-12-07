【全程字幕】游淑慧批交接避重就輕 柯文哲回嗆「這句」再自嘲：今天火氣很大

台北市長柯文哲即將卸任，遭國民黨台北市議員游淑慧批交接避重就輕，揪出漏失，柯文哲知悉後動了火氣，稱「游淑慧又不在交接團隊裡，不是對她負責」，讓游淑慧相當傻眼，反問柯「看到擺爛不能說？」

游淑慧表示，雖然她不在蔣萬安的交接團隊，但她在郝市府的交接團隊，「所以知道負責任和不負責任的差別」。

游淑慧說，柯文哲還是沒解釋，為何交接事項會漏了這麼多重要市政，要柯不要惱羞成怒，也不要轉移話題。

游淑慧強調:「市長本來就該對議員、議會負責，是真不懂還是假不懂」。