社團法人台灣防暴聯盟日前在台灣金融研訓院舉辦第10 屆「菁網獎」頒獎，共頒發13 個獎項，其中新北市政府團隊勇奪4 個大獎，包含一個優選及3 個佳作。今天上午在市政會議中，也由社會局長張錦麗及警察局婦幼隊將這個獎項獻給市長侯友宜，代表新北市府對市民無微不至的關懷與守護。

社會局長張錦麗及警察局婦幼隊將獎項獻給市長侯友宜，代表新北市府對市民無微不至的關懷與守護。(新北婦幼隊提供)

張錦麗在民間倡議團體台灣防暴聯盟理事長任內創立「菁網獎」，目的是為了鼓勵在第一線進行婦幼保護救援的團隊。(新北婦幼隊提供)

這次新北市獲得優選獎的是以婚姻暴力併兒少保護服務為案例，3名年幼女兒目睹父親對母親施暴，父親並以子女生命安全威脅離家之母親返家，導致母親處在高壓控管環境。市府社會局及警察局結合網絡團隊第一時間緊急介入，期間父親更私下單獨帶小孩外出，將其中2名兒童丟置母親檳榔攤，並獨自帶1名兒童回到租屋處，父親明顯違反安全照顧計畫，且仍持續威脅要放火燒店面及威脅年幼3女安全。

社會局與警察局前後共進行二次緊急救援及保護安置3名兒童，最後父母親透過法院訴訟離婚，安置期間輔以網絡團隊合作兒少家庭重整工作，過程中安排父親進行加害者處遇及親職輔導，同時協助三幼女創傷復原之路，於服務達二年後，3名兒童得以終止安置安全返家。

社團法人台灣防暴聯盟日前在台灣金融研訓院舉辦第10 屆「菁網獎」頒獎，共頒發13 個獎項，其中新北市政府團隊勇奪4 個大獎。(新北市婦幼隊提供)

這件成功案例，是市府透過系統理論打開家庭暴力高壓控管的封閉枷鎖，因此榮獲社團法人台灣防暴聯盟「第十屆保護服務網絡之承諾與行動─菁網獎」全國優選獎榮譽。新北市社會局長張錦麗說，社工不論處理兒少保、家庭暴力、性暴力或老人保護議題，無法單打獨鬥，必須借助網絡單位的密切合作，才能將每一案件做好。

10年前張錦麗在民間倡議團體台灣防暴聯盟理事長任內創立「菁網獎」，目的是為了鼓勵在第一線進行婦幼保護救援的團隊。這次獲獎的每一案件都令人揪心，不論是市府團隊、社工或基層員警，都扮演相當重要的角色。尤其是社工在介入服務，重建個案家庭的功能，短則3、4 年，有的甚至長達10 年，期間的辛苦和心力付出，無人知曉，但是因為網絡夥伴的堅信理念和價值，才能繼續走下去，因此各網絡也成為彼此的依靠。

市長侯友宜表示，社會局、家防中心團隊與警察局，長期對於受暴婦幼的關懷與幫助，讓市民很有感。(新北市婦幼隊提供)

市長侯友宜表示，社會局、家防中心團隊與警察局，長期對於受暴婦幼的關懷與幫助，讓市民很有感，尤其是這些潛藏在社會角落、需要幫助的家庭，如果能適時伸援，讓他們重拾笑容，更是市府團隊最有意義的價值。