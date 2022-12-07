據勞動部統計，在新冠肺炎疫情爆發前，我國平均每月引進1萬2000名產業移工、7000名社福移工，為了讓移工知悉其勞動權益、我國法規等，勞動部將於明年起針對家事移工辦理「入境講習」，未來更要推廣至產業類移工。

考量外籍家事勞動者權益為監察院與國際人權組織長期關注議題，為強化從事家事類移工權益，並簡化行政流程，勞動部於明年1月1日起辦理「新聘外籍家庭看護工及幫傭入境一站式講習計畫」，規範初次或逾5年再次入國的家事類外國人，於入國時應於勞動部指定地點，接受8小時以上講習課程並取得完成訓練證明，相關費用均由勞動部支應。

課程內容包括聘僱法令、勞動權益、衛教及防疫資訊、工作及生活適應等8小時以上課程，以提升家事類外國人法令與權益認知。

林宏德說，家事移工明年起會有3天2夜的講習，包括證件不得被扣留、服務費收費上限等，也會要求移工要加入[email protected]帳號，並提供其居留證，未來也希望推廣至產業移工。

此外，勞動力發展署今年補助桃園市成立首家「外國籍婦幼諮詢服務中心」，協助女性移工於工作期間所面臨的懷孕、生產與工作規定外，也提供相關安置，明年也要在高雄市設立第二家外國籍婦幼諮詢服務中心提供更多服務。