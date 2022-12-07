現代許多人都擔心收入不夠支持家庭支出。一位人妻表示，45歲的老公月收入約5萬元，自己則是因為身體不好、學歷不佳，長年在家當家庭主婦，家裡有房、有車沒有貸款，兒子還在讀國中。由於近年物價飛漲，她擔憂月收5萬元是否能養活一家三口，不過許多網友發現，人妻老公在自家傳產幫忙，房子、車子也都是靠公公幫忙，直言她根本不必擔心，「因為是你公公養你全家」！

原PO在Dcard發文表示，在傳產工作的老公月收入5萬元，自己因為身體不好、學歷只有大專夜間部，當了全職家庭主婦很多年，住家是公公多年前贈予、車子靠公公幫忙出了2/3，沒有任何房貸、車貸；家庭方面，婆婆過世、公公不用給孝親費，兒子則還在念國中，「這幾年物價高漲，想說以先生這樣的薪水，可以養活一家三口嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「你老公就是個富二代，那5萬是零用錢，真的要養一家幾口的是你公公，所以你不用管你老公幾萬能養誰，因為是你公公養你全家」、「該擔心的是公公倒了，老公撐不撐得起來」、「傳產二代接手真的很多考驗，但至少還有大人頂著，當沒有的時候，隨時都要小心，當然也有很多成功的案例」。

另外也有人建議，「國中其實就不需要怎麼顧了，建議去找工作，開始進行退休規劃，5萬真的不夠準備兩人的退休金，不要成為孩子的負擔，養兒防老對孩子不公平」、「看怎麼過生活而已，沒有太多的負載應該還好，物質享受可能要減少一些」、「沒債務、5萬，不要奢侈的話很夠了」。