農委會今(7)日表示，畜衛所通知於高雄市路竹區肉鴨場、台南市官田區肉鴨場與野鳥排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感(HPAI)病毒，台灣為候鳥度冬必經之地，今年11月份候鳥抵台觀測數較10月增加216.6％，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險大大升高。

防檢局今日召開「國際與我國禽流感疫情概況及防疫措施說明」記者會，農委會副主委黃金城表示，全球高病原性禽流感經由候鳥遷徙造成疫情快速擴散的主要原因之一，我國候鳥路徑上游國家如韓國、日本今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情。

黃金城說，台灣為候鳥度冬必經之地，今年11月份候鳥抵台觀測數為1865件，較10月份589件增加216.6％，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

黃金城說，現在台灣3例養禽場的H5N1都是個單獨案例，並非各案例間互相傳播，為有效防止病原擴散，除年度、秋冬禽流感監測工作與擴大H5N1亞型HPAI案例場周邊禽場監測範圍外，也增加鴨場密集縣市轄內濕地野鳥及鴨場周邊環境監測，以利及早發現病毒，並予以即時處置，即「秋冬專案」。

防檢局副局長徐榮彬補充，秋冬專案包含執行520場禽場送驗， 禽場外圍環境監測送驗55場，以及強化集籠場、批發市場域清潔消毒作業。

根據畜衛所病毒核酸分析，宜蘭縣五結鄉種鴨H5N1禽流感案例，H5與N1序列於基因庫比對下與歐亞地區2021至2022年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近；新檢出高雄市路竹區肉鴨、台南市官田區肉鴨及鴨科排遺檢出H5N1禽流感病毒與宜蘭親緣較為接近。

花蓮縣玉里鎮鴨科排遺及台南市四草鴨科排遺檢出H5N1禽流感，於基因庫比對下其H5與N1序列與日本、中國及韓國2021至2022年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，該等病毒均屬禽源性病毒，在哺乳動物細胞內複製能力不佳。