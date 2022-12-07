雲林科技大學在該校產學研大樓一樓設置「運動科技示範中心」，7日揭牌啟用，結合運動體驗及運動科技，建立大數據平台，有興趣的銀髮族、社區民眾都可報名參加課程，提供客製化的運動菜單。

縣府副縣長謝淑亞、計畫處長李明岳、衛生局長曾春美、雲科大副校長蘇純繒、計畫主持人蘇維杉教授、多名銀髮族人士與社區民眾7日共同揭牌，該「運動科技示範中心」是由國民健康署、雲林縣政府共同補助經費設置。

雲科大副校長蘇純繒表示，「運動科技示範中心」可提供科技體適能檢測、運動歷程大數據、精準運動配方，希望未來結合成為一個行動方案，先前試營運期間開給教職員工的健康促進課程都是秒殺，反應非常好。

教授蘇維杉表示，長者透過科技體適能儀器檢測，可觀察肌力、心肺功能強弱情形，再設計出精準運動處方，如此從事相對運動事半功倍。

蘇維杉說，該示範中心招收對象55歲以上民眾，團課每次約可容納25人，有專業教練指導，可根據每一名長者給予客製化的運動處方，開館時間內可自由運動，符合資格者可洽詢運動科技示範中心或臉書粉絲專頁。