完工儀式由環境督察總隊總隊長李健育(右2)主持，共同見證中央與地方攜手展開垃圾處理之新篇章。(圖／金門縣環保局提供)

為妥善處理廢棄物，行政院環境保護署2021年補助金門縣於新塘掩埋場建置廢棄物倉儲貯存廠，該廠已於11月竣工，並於今(7)日舉辦完工儀式，未來將可解決廢棄物堆置衍生的環境衛生問題，逐步完成地區垃圾全分類零廢棄目的及達到垃圾永續循環再利用之目標。

新塘掩埋場廢棄物倉儲貯存廠完工儀式由環境督察總隊總隊長李健育主持，金門環保局長楊建立、各鄉鎮公所清潔隊長及環保局人員等均到場參加，共同見證中央與地方攜手展開垃圾處理之新篇章。

環保局表示，垃圾處理問題是目前許多縣市面臨的大難題，金門縣尤為頭痛，因為生活垃圾均轉運台灣焚化廠處理，若遇焚化爐歲修期間則以壓縮打包封膜方式露天暫置，極其不便。為解決垃圾封膜磚發生火災、飛散及環境髒亂各項問題，特別爭取行政院環境保護署補助，建置廢棄物倉儲貯存廠，短期將可解決廢棄物堆置衍生的環境衛生問題，長期則可作為產製固體再生燃料的場域，未來將逐步完成地區垃圾全分類零廢棄目的及達到垃圾永續循環再利用之目標。

環保局長楊建立則表示，推動垃圾燃料化、轉廢為能、循環經濟為中央近年來重要政策，未來將賡續爭取環保署補助，朝廢棄物燃料化邁進，建立循環型的生產與生活方式，提高廢棄物資源回收與再利用，促進友善及永續發展之社會。