想報考公職的考生要注意了！每年錄取人數超過5千人，投身公職最主要管道的高普考，應考科目將有重大變革，考選部今天預告「高普考試規則修正草案」，其中高考三級考試專業科目多數減列2科、普考減列1科，預計廣徵各界意見後，於113年起實施。

考選部指出，公務人員高普考試是青年學子投身公職最主要管道，近10年每年錄取人數超過5千人，是公務人員考試中規模最龐大的考試。

為使應試專業科目數及其內涵能與時俱進，契合用人機關需求，考選部啟動「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案」法制作業，在徵詢專家及中央地方各用人機關意見後，減列多數類科的專業科目數，並於今（7）日預告「高普考試規則修正草案」，以廣徵各界意見。

考選部指出，自民國39年辦理考試迄今，高考三級考試除公職專技人員類科之外，其餘各類科應試專業科目均列考6科、普通考試均列考4科，70餘年來列考的專業科目變動幅度不高。

但隨環境變遷、政府部門業務需求調整，青年學子的教育養成模式和學習工具也不斷在改變，考選部認為，考選策略宜朝「專業知能核心化、擇才條件友善化」等方向精進，應試專業科目數及其內涵也應與時俱進，適時調整以契合用人機關之需求。

面對各界對高普考減科的建言，考選部表示，此次修正秉持改革精神，調整原則包括：

一、高考三級考試以減列2科、普通考試減列1科為原則，但尊重用人機關意見，科目數

保留適度彈性。

二、科目內涵互有重疊或屬於基礎知能概念者，或在職階段以訓練進修養成更具效益，或有不合時宜、範圍過於偏狹或容易大幅變動、或專業知能具有特殊性稀少性等情況，均納入檢討範圍。

三、配合專門職業及技術人員建築師、技師考試自112年起不再適用全部科目免試規定，該等考試與高考三級考試相應之技術類科專業科目應有所區隔者，亦納入考量。

考選部說明，此次檢討結果，在扣除已完成檢討改革的公職專技人員14類科後，在高考三級101類科中，共計79類科專業科目減列2科、15類科減列1科，僅僑務行政、社會行政、教育行政、航運行政、植物病蟲害防治、土木工程及生藥中藥基原鑑定等7類科維持列考6科。

以高考三級的「一般行政類科」考試為例，就刪除了「民法總則與刑法總則」、「公共管理」等2個專業科目；「一般民政類科」也刪除「公共政策」、「民法總則與刑法總則」。

在普通考試71類科中，有66類科減列1科，僅僑務行政、新聞、金融保險、林業技術及土木工程等5類科維持列考4科。以「一般行政類科」為例，就刪除了「公共管理概要」；「一般民政類科」則刪除「政治學概要」。

考選部強調，考選部在草案預告廣徵各界意見後，將據以參考並持續和用人機關研議修正，儘速提出最適方案報考試院院會核定。未來也將適時研議納入多元考試方式，朝簡併考試類科、選拔同一行政職系通才之改革目標調整，更具體落實考用合一、適才適所之用人目標。