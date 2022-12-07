網家(8044)啟動組織重整計畫，其中，子公司商店街市集今日臨時股東會通過辦理減資案，經股東會決議減少資本新台幣5億3,676萬元，減少股份5,367.6萬股，減資後實收資本額為新台幣180元，分為18股，每股面額10元。

商店街市集表示，這次減資案是啟動資本重組的第一步，已獲得主要股東及銀行團的支持，完成後將可以讓財務結構更健全，以落實健全營運計畫，同時，商店街市集的業務正常營運、不受影響。

PChome商店街自2005年開始對全台中小企業提供網路開店服務，目前已經有超過122,000店在網路上提供服務，PChome商店街也加強協助中小企業進行數位轉型輔導工作，同時也持續發展各式線上市集和虛擬與實體市場整合，根據調查，近3年因疫情影響，有近80％的中小企業營收下滑、超過60％的中小企業訂單減少，也影響消費者購買行為的轉變，明顯從實體店鋪移轉至虛擬網路購物，未來商店街市集持續積極協助全台微型商家發展數位轉型工作，持續推出新的商業模式，透過這次資本重組工作的進行，商店街市集亦將持續追求長期的電商佈局與價值體現。