漢翔(2634)今天舉行法人說明會，法人關切漢翔無人機的發展，董事長胡開宏表示，漢翔是領頭羊，在無人機市場不會缺席，目前與民間合作廠商在磨合階段，未來會更明確。對於漢翔整體營收，2023年國防、民用及科技服務業務三大業務都可望帶來明顯成長，漢翔明年營收請拭目以待。

胡開宏指出，漢翔目前在無人機主要切入系統整合這塊，不會做軍用研發，現階段有合作標的，但後續還要努力；總經理馬萬鈞指出，無人機現在不是業務重點，但這是國家政策，國家有需要、漢翔會出手協助。

因疫情趨緩，全球運輸量增加，民用機及軍用機出貨增加，漢翔前3季營收達212.8億元，稅後淨利13.74億元，每股盈餘1.46元，營收及EPS分別年增30％及275％。

胡開宏指出，波音737 Max逐步復飛疫情趨緩，航空產業邁入復甦。依據波音及空中巴士公司發布未來20年(2022~2041)民用航空預測報告，民用飛機的新機需求約為40,000架，航空客運量的平均年成長率約為4％，兩家公司皆預測於2023～2025年間，全球航空運輸量可恢復到疫情前水準；而商務飛機方面，Honeywell預測2023年~2032年的交運量為8,500架，至於航空發動機，依據Forecast International的預測資料顯示，2022年~2031年的交運量可達約15.5萬具，民用航空市場一片大好，而漢翔為其供應鏈，相關業務同時受惠，前景看漲。

國防業務部份，勇鷹號高教機自去年11月29日成功交機量產第一架機後，今年已進入量產交機階段，2023年邁向交機高峰，將於2026年前依期程陸續交付66架高教機給空軍，各項後勤維保作業已展開，未來長期商機可期，也可望著手規畫初教機研製案。

另外，F-16鳳展專案2023年度結案，所蓄積的技術及能量，若有其他延伸需求，可續發揮；F-16維修中心自2020年8月28日成立之後，針對空軍F-16機隊的高單價、高失效率及長交期器材品項，政府、民間及洛馬公司共同合作，於國內建立在地化維修能量，11月1日甫舉行「F-16維修中心成果發表會」，共計11家廠商獲得空軍適航認證，超過百項零組件可在地維修，顯現國內能量籌建完成。漢翔同時著手規畫長期開發新客機與發動機系統件等計畫，也持續拓展大型發動機機匣及發動機整體維修等業務。

在科服方面，漢翔已於去年於水湳廠區啟用5MW儲能系統，使漢翔加入台電電力交易平台輔助服務，沙鹿廠區第二、第三案場建置中。燃氣渦輪發電業務方面，漢翔與GE攜手合作建置燃氣渦輪發電機組，正於台電通霄電廠、中油永安廠及中油梧棲廠興建中，後續可協助國內更多企業將燃煤機組汰換為燃氣機組，相較於傳統的燃煤，可減少二氧化碳的排放，也可藉此爭取在台建立該型發電機的維修在地化能量。