融程電7日公布11月營收2.55億元，年增27.4％，月增29.3％，累計前11月營收24.11億元，年增6.6％，雙雙改寫同期新高紀錄。公司表示，從市場需求來看，隨著產能布建到位，持續進行產能優化，全年展望樂觀，預期營運可望續創新高。

融程電瞄準新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板、智慧製造等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局持續發酵，並特別針對客戶需求開發軟、硬體完整解決方案，提升工業電腦附加價值。

同時，受惠工業電腦市場接單長期剛性需求的強勁支撐下，有完備的解決方案與技術迎接產業新契機，訂單需求強勁且客戶粘著度高，歐美客戶保持良好的拉貨力道，訂單能見度至明年且優於往年平均，明年營運表現可望再提升。

從市場需求來看，新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，提前規劃備料，目前針對交貨訂單積極備料趕貨，對第四季毛利率表現有信心，現亦積極布局明年首季，致力維持公司營運及營益率維持成長目標的正向展望。

展望後市，融程電強固型平板業務將持續聚焦五大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收挹注。

另外，也積極投入公共安全應用，能源應用領域，充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。