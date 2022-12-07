交通部院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」績優獎名單公布，台東縣政府教育處結合監理等跨機關合作，前往校園宣導，將交通安全向下扎根，獲單項成績績優第3組第2名、永安國小獲交通安全教育評選國小組績優。

縣長饒慶鈴表示，台東縣偏鄉學生上下學多由祖父母接送，學生通學安全及高齡者交通安全教育更顯重要，縣府加強跨機關合作，結合大型車視野死角到校體驗活動、推廣高齡者交通安全教育宣導，以「路口安全」及「高齡者事故防制」為推動重點。

在種子教師培訓部分，藉由學生品格教育推動交通安全五大運動「推行路口禮貌運動」進行分享，提倡學童放學通過設有號誌之路口後，向駕駛致謝，學童交通安全文化向下扎根，藉以營造友善有禮的交通安全環境。

教育處長林政宏表示，除了學校交通安全教學實施外，教育處也積極與監理、警政、民間團體等合作，提供到校宣導、實地體驗及多元有趣的學習，強化知與行的結合。