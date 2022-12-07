江詩丹頓（Vacheron Constantin）全新概念店落腳遠百信義A13，開幕期間特別舉辦骨董表展，透過歷年來14只款式經典或具歷史意義的骨董表，讓消費者領略江詩丹頓的製表工藝與高超的機械複雜功能，表款包括逆跳顯示、追針計時碼表、萬年曆、三問表等，即起展至年底止。

江詩丹頓於2005年慶祝品牌250周年而打造的Tour de l‘Ile Ref. 11474腕表，有16項複雜功能。 （Vacheron Constantin提供）

品牌歷史近270年的江詩丹頓，向來以高複雜功能腕表著稱，為了慶祝新店開幕，特別從館藏中精選14款腕表來台展出，其中最具代表性的莫過於2005年慶祝品牌250周年而打造的Tour de l‘Ile大複雜功能Ref. 11474腕表，該表具備16項複雜功能，包括三問、陀飛輪、月相、萬年曆。天象圖、日出日落等，當年還在日內瓦鐘表大賞奪得最高榮譽「金指針獎」，全球限量7只，其中有一只被台灣VIP購入。

江詩丹頓1943年問市的超薄三問表Ref.4261，是江詩丹頓第一款超薄三問表，機芯厚度僅3.2mm。（Vacheron Constantin提供）

另有一只1943年問市的超薄三問表Ref.4261，是江詩丹頓第一款超薄三問表，機芯厚度僅3.2mm，儘管已歷經80年，其複雜精湛的工藝依舊令人讚歎。