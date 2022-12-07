iPhone 14 Plus 128G，12月26日至31日開放登記，2023／1／5上午10點搶購，限定價8888元。（新光三越提供）

AirPods Pro第二代，12月17日至18日登記，12月21日上午10點搶購，限定價3745元。（新光三越提供）

新光三越年末推出會員召集令，還沒有加入新光三越會員的民眾，即起至12月31日期間，只要首次加入會員，即可以新會員獨家限定價入手超夯爆品，包括以市價27折起購入iPhone 14 Plus 128G、Apple Watch Ultra、AirPods Pro第二代、iPad Air 5 64G，以10元購買春水堂珍珠奶茶、星巴克飲料券150元，將分波段開放新會員登記與搶購。

新光三越表示，2022年啟動全新的skm points點數新制，今年周年慶更擴大滿千送點回饋，不僅能折抵消費、停車、參獎，也能新光三越App點數專區挑選夯品，如12月16日在A11信義劇場舉辦的原子少年演唱會門票，限量1000張日前已全數兌畢，12月8日起將再釋出最後300張一般區門票。

此外，即起至12月18日，扣100點即可抽百萬賓士名車The New Mercedes-Benz GLA180（價值186萬元）。