台中市霧峰農工學生參加全國「新興科技創意設計競賽」，選手以自身回阿嬤家祭拜經驗，設計「跟PM2.5說掰掰-IoT環保金爐」以及「告別瞌睡蟲-穿戴式坐姿提醒神器」，分別榮獲全國第2、3名佳績，創意設計能力備受肯定。

教育局長楊振昇表示，台中市共有霧峰農工等5所學校擔任促進學校，致力於提供師生體驗新興科技場域空間及促進學生理解新興科技內涵，進而提升善用資訊科技工具解決問題、合作共創、溝通表達等高階能力，對於台中市科技教育的推廣相當有貢獻。

霧峰農工電子科許同學回阿嬤家祭祀拜拜時，發現長輩很在意焚燒紙錢才能圓滿，因此，設計「跟PM2.5說掰掰-IoT環保金爐」，透過使用APP與視訊鏡頭連接，參與虛擬祭祀，達到保留傳統文化與減少空氣汙染兼顧的良好效果，勇奪第2名。

榮獲第3名佳績的電子科吳同學則利用心理學「操作制約」理論，製作「坐姿提醒神器」適時的給予刺激提醒，並記錄坐姿矯正次數，慢慢矯正到良好坐姿，養成習慣成自然。

教育局指出，霧峰農工積極參與國教署新興科技教育遠距示範服務計畫，以物聯網IoT、AR／VR、智慧機械等結合資訊專題，引導並提升學生善用資訊科技工具解決問題、合作共創、溝通表達能力，藉以達成多面向的學習，積極為台中市培育優秀人才。