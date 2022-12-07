國民黨台北市議員汪志冰近日接獲陳情，台北市天母地區有幾座交通號誌桿上維修孔蓋遭撬，露出電線，因事發地點位於天母國小附近，孩童恐遭劃傷甚或是觸電。台北市交通管制工程處說，孔蓋為鋼製，轉賣無太大價值，但有被竊可能，已報警處理，漏失位置也已用備品補回。

汪志冰說，民眾11月29日發現天母西路41巷口交通號誌維修孔蓋不見，交工處二度派員處置，最後先以塑膠片補上再束帶綑綁，後續天母北路、天玉街口出現相同情況，有4支交通號誌桿維修孔蓋消失。

汪志冰說，金屬價格走高，可能是有心人士將鋼片竊去變賣，而這兩個路口是離天母國小校門最近的巷口，就學孩童恐被維修孔割傷，或是誤觸電線而觸電，呼籲交工處與公燈處應立刻蒐集相關資料，並盡快送交警察局備案啟動調查，除了要懲罰占用公物的竊賊外，更重要的是保障行人、學童的用路安全。

交工處指出，孔蓋主要提供廠商或工程隊員查修號誌桿電路線，或是接線等，上下兩端皆有螺絲鎖緊，先前確實有因為委外廠商、工程隊施工不慎，致孔蓋掉落遺失，但少見大量遺失，或有被竊可能，已經報警追查，並以備品將缺失地點補齊，未來會要求警方加強巡邏。