竹林中學學生穿上各校校服，以國小版健康操活潑出場，展現出「健康幸福學園」的概念，聽到熟悉的健康操音樂，現場小朋友還忍不住一起擺動了起來。南勢角學園音樂盛會睽違兩年後再度登場，現場各校師生共同揮別2022，互相祝福，祈願平安。

「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，八校學子展現各方面才華。(竹林中學提供)

「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，八校學子展現各方面才華。(竹林中學提供)

「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，八校學子展現各方面才華。(竹林中學提供)

包括竹林中學、中和國中、興南國小、復興國小、景新國小、中和國小及華夏科大等校所組成的「南勢角學園」，12月7日下午於竹林中學念台活動中心，盛大舉行「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，鄰近友好學校新和國小今年也共襄盛舉，參與表演，八校學子展現各方面才華，進行深度交流；各校團隊均曾獲新北市音樂項目競賽榮獲優等以上佳績，演出相當具有水準。透過悠揚樂聲，於年終歲末傳遞人間美好，淨化心靈。

「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，八校學子展現各方面才華。(竹林中學提供)

「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，八校學子展現各方面才華。(竹林中學提供)

「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，八校學子展現各方面才華。(竹林中學提供)

「南勢角學園音樂饗宴」，節目有直笛、合唱、弦樂、管樂、樂舞、搖滾演奏等表演，八校學子展現各方面才華。(竹林中學提供)

南勢角學園的成立是基於校際策略聯盟的進行、學校與社區的密切合作，透過縱向的整合以及橫向的聯繫，以促進教育品質的提升、群體共同的成長，是全台第一個自主成立的跨校合作聯盟。各校為提供學生展現音樂才華的機會、增進校際間的交流，同時提升南勢角地區人文素養，每年特別於年終歲末舉辦聯合音樂發表會。這兩年未能如期舉辦，讓各校師生對這次再次相聚莫不引頸企盼。

竹林中學校長兼南勢角學園會長盧志雄表示，南勢角學園各校之間透過許多交流合作，促進教育資源的統整，教育與社區更為緊密的結合。

主辦學校竹林中學校長兼南勢角學園會長盧志雄表示，南勢角學園各校之間透過許多交流合作，促進教育資源的統整，教育與社區更為緊密的結合。音樂會的舉辦目的無非是讓聯盟學校彼此觀摩、分享成果，也讓社區在祥和氛圍及美好樂聲中共同感謝這一年的平安幸福，並為來年祝福。