台中市第三處輕艇訓練水域旱溪排水水利園區誕生，持續孕育國際級輕艇選手。（台中市府水利局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市目前僅有兩處輕艇訓練水域，水利局於旱溪排水水利園區打造第3處輕艇運動訓練基地，讓選手能擁有優質的訓練環境。水利局表示，未來在考慮水文、防洪安全等因素下，將持續尋找適合訓練地點，以孕育更多優質的奧亞運選手。

台灣近年來代表亞運的獲牌國手及參加2020東京奧運國手皆來自台中，代表台中水域活動推動有成，且選手素質很好，屢創佳績。台中市2016年於旱溪排水康橋段建置第一處訓練基地，2018年10月在豐原軟埤仔溪打造第二處，近期再添第三處－旱溪排水水利園區。

水利局指出，旱溪排水水利園區去年剛啟用，緊接著編列3500萬元經費，持續興建具運動元素的橡皮壩工程，達到調節溪流河水，日前邀集30名輕艇選手下水試划，確認橡皮壩和訓練場域功能完善程度。

台中市體育總會輕艇委員會則帶領輕艇選手到場參與，選手們在水上盡情表現高超過桿與控船技巧後，紛紛表示要培育優秀的輕艇運動選手，除要有田徑中長跑的心肺強度，體操選手的上肢核心能力，游泳選手的水感外，還要有好的訓練場域，讓選手安心練習。

水利局表示，全市目前擁有3處輕艇訓練水域，包括大里旱溪排水康橋段、豐原軟埤仔溪及大里旱溪排水水利園區，未來在考慮水文、防洪安全、整體環境等因素下，將持續尋找適合訓練地點，以培育更多奧亞運輕艇運動人才。此外，水利園區除適合帶小朋友來放電外，更屬於休憩淨水運動多功能兼備的場域。