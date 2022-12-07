12 月 5 日，克羅埃西亞空軍的1架雙座型MiG-21UMD戰機，在訓練飛行時發生1機械故障，戰機墜毀，所幸2名飛行員及時彈射逃生。克羅埃西亞的空軍規模很小，飛機也很老舊，正在打算以法國飆風戰機更換。

航空學家(The Aviationist)報，這架MiG-21（註冊號 164）大約是在下午13:44回報引擎出現問題，面臨「緊急狀況」，隨後戰機就在離匈牙利不遠的斯拉蒂納(Slatina)附近墜毀，兩名飛行員成功彈射。

兩架Mi-17救援直升機在墜機後前往搜索，大約在3點半發現飛行員降落傘，之後找到2名飛行員，他們分別是米拉圖維克(Zvonimir Milatović) 上校和 路卡(Ivan Lukan) 少校。雖然已經受傷，但意識清楚，隨後被送往醫院接受檢查。

MiG-21是前蘇聯在1956年完成研發的第2代噴射戰機，採用機首進氣、直筒機身、三角翼配尾翼布局，具有低阻力高速度的性能，其極速可達到2.1馬赫。它具有廉價、維護成本低、性價比高的優點，被稱為「戰機界的AK-47」，流行於共產集團國家與第三世紀國家，生產數量極多，達到1.1萬架以上，至今仍是噴射戰機產量最大的紀錄保持者，難以被超越。如今大多數已退役，但仍有包括古巴、北韓、印度等18 個國家還在使用。

克羅埃西亞是前南斯拉夫國家，在1995年獨立後，經營一個很小規模的空軍，由 12 架 MiG-21 組成的機隊，其中 6 架可飛行，其餘6架屬備用零件。早在2017年，克羅埃西亞就試圖購買新戰機以汰換MiG-21，然而昂貴的戰機買不起，二手的戰機又看不上，購機計畫就一直拖延著。最近幾年才確定購買12架法國的飆風戰機，大約在2023 年底~2024 年初，接收首批 4架。在這段空防的交接時期，老舊的MiG-21仍然不能停飛。