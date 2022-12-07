桃園市自7日起擴大開放設籍桃園市的中低收入戶免費接種流感疫苗。圖為疫苗接種示意圖。（陳夢茹攝）

桃園市為守護弱勢家庭健康，避免受到流感病毒的侵襲，衛生局除開放低收入戶免費接種流感疫苗，7日起同步擴大開放設籍桃園市的中低收入戶免費接種，衛生局提醒尚未接種流感疫苗的民眾，可攜帶身分證、健保卡及中低收入戶證明，前往市內各區衛生所接種疫苗，提升自身保護力，疫苗用罄為止。

衛生局長王文彥表示，氣溫下降民眾應注意保暖外，在呼吸道疾病流行高峰期更要完整接種疫苗，設籍桃園市65歲以上長者（含55歲以上原民）還可免費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗（未曾接種者），呼籲長者流感疫苗、肺鏈疫苗與COVID-19疫苗追加劑都應完整接種，才能獲得多重保護，降低個人感染後重症、住院及死亡風險。

桃園市今新增1941例本土個案，個案數較昨上升22.23％，其中65歲以上個案占8.24％、18歲以下個案則占21.42％。衛生局統計，截至7日止，市內居家照護共7462人在案，照護案件累計94萬1128人，已完成93萬9635人，累計完成率約99.8％。桃園專責ICU開設30床、收治14人、空床數16床；專責病房293床，收治99人，空床數194床，收治比率約33.8％，醫療能量充足。