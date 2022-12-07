日本一指鋼琴天使岩崎花奈繪，她用一手指再奏希望樂章，為「第二屆殘奧鋼琴音樂會」代言，感動美洲各界。（陳世宗攝）

不丹腦麻木雕達人佩瑪‧策林，克服身體殘缺，奮發向上學習藝術，日夜不停用腳創作奇蹟，默默幫助更弱勢。（陳世宗攝）

台中啟明全盲多藝勇士周軒瑋，憑著對音樂的敏感度及與生俱來的音樂天分，讓音樂為他的生命譜出一段最美的旋律。（陳世宗攝）

周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，今年有25位國內外得獎者獲得全球熱愛生命獎章！有9位7日在台中啟明學校受獎。周大觀文教基金會至今共表揚橫跨七大洲，來自71個國家、416位全球熱愛生命獎章得主，2021年聯合國NGO組織頒發世界和諧傑出貢獻獎章、2022年中國大陸頒發中華慈孝文化獎章等肯定。

周大觀文教基金會創辦人周進華說，今年從全球各界推薦2954位熱愛生命獎章候選人中，脫穎而出的2022年全球熱愛生命獎章得主，包括西班牙輪椅國會議員特雷米紐、不丹腦麻木雕達人—佩瑪‧策林等25人；除委內瑞拉全球音樂教育先驅何塞•安東尼奧•艾伯魯等15人已提前頒發，7日到現場受獎有來自土耳其、哥倫比亞、西班牙、不丹、美國、日本、台灣等9位全球熱愛生命獎章得主現身分享。

不丹腦麻木雕達人佩瑪‧策林，克服身體殘缺，奮發向上學習藝術，日夜不停用腳創作奇蹟，默默幫助更弱勢；他強調人無法選擇自己的出生，但能決定自己未來要過的人生。西班牙輪椅國會議員特雷米紐說，西班牙有400萬名身障人士，都是他奮鬥的動力，致力為民喉舌排憂解難。

哥倫比亞反毒國母格羅莉亞‧帕瓊及家人，就是一部生動的哥倫比亞現代史，是部對抗富可敵國大毒梟驚心動魄的魔幻寫實電視影集。美籍日裔全盲水手岩本光弘，是全球第一位完成海上長征壯舉，成功以無靠岸方式橫渡太平洋，是第一位完成這項壯舉的盲人。

日本一指鋼琴天使岩崎花奈繪，因早產導致周腦室白質軟化症，她用一手指再奏希望樂章，為「第二屆殘奧鋼琴音樂會」代言，感動美洲各界。澳籍尼日農學達人托尼‧芮納多，把拯救地球的夢想化為具體行動，將500公頃荒地變成森林，為拯救地球，種出希望。

土耳其色盲藝術家法提‧庫克，他說沒有誰規定天空一定是藍色的，他的築夢精神與努力，讓偏鄉孩子翻轉生命希望。台灣的拐杖牙醫林易超，儘管出入都靠拐杖輔助行走，侷限不了他行醫救人的決心，因為每次義診就有一個很深的感動，拄著杖也要走到有病人的彼方。

台中啟明學生全盲多藝勇士周軒瑋，憑著對音樂的敏感度及與生俱來的音樂天分，讓音樂為他的生命譜出一段最美的旋律。他說活著一定要有目標，絕不可以放棄自己，「只要我不放棄自己，就沒有人可放棄我」；未來將用音樂來溫暖、療癒大家的心！