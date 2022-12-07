全球H5N1高病原性禽流感疫情十分嚴峻，北美洲、歐洲及亞洲為主要疫情流行區，由於美國為台灣每年進口白肉雞和種雞大宗，美國嚴峻的疫情恐衝擊上述來源。農委會表示，種雞來源國不只美國，可從其他來源國做調整，肉雞國內也有生產，推估影響不大。

防檢局今（7）日召開「國際與我國禽流感疫情概況及防疫措施說明」記者會，農委會副主委黃金城表示，H5N1主要流行區域在北美洲、歐洲及亞洲，美國到昨天為止已經撲殺5800萬隻家禽，導致美國對全球肉品和蛋品的供應面臨中斷，台灣的種雞、雞肉進口恐受影響，美國前陣子一顆雞蛋為台幣9元，比台灣平均每顆5-6元還高，英國之前也採取雞蛋限量採購策略。

農委會畜牧處副處長江文全表示，我們白肉雞、蛋雞的種雞有部分來自美國，進口上是否影響還要視當地疫情處理而定。目前防檢疫作為部分，針對發生疫情國家或地區輸入到台灣的種源也有彈性處理，例如種雞會針對符合條件的種機場，只要在官方系統認可下應該就可以進口。

江文全說，目前種雞主要來自美國、加拿大、歐洲等，若產區被疫情影響，國內種雞業者也會從其他地區來採購，種雞也因為更新率較慢，可透過生產排程來調整；而肉雞因為本來國內就有生產，受到的影響應不大。