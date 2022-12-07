摩洛哥在16強戰擊沉「無敵艦隊」，除了守門員布努（Yassine Bounou）的英雄演出，在PK戰貢獻致勝一腳的右後衛哈基米（Achraf Hakimi）也獲得許多掌聲。24歲的哈基米是出生在西班牙的摩洛哥人，西班牙和摩洛哥曾經隔著地中海對峙超過千年，哈基米只是當地80萬的摩洛哥流散人口之一。

卡達《半島電視台》報導，哈基米自幼就以足球天分被西甲豪門皇家馬德里的球探相中，但他的童年還是有過困苦的時候。哈基米對西班牙媒體說：「我媽媽是清潔婦，我爸是路邊攤販，他們為了我而放棄自己的人生，他們拿走我兄弟姊妹的資源，全部投入在我身上。今日輪到我為他們而戰。」

摩洛哥在歐洲擁有大量流散人口，這也是為何這次的勝利在歐洲各城市都有摩洛哥球迷上街慶祝。在這麼多流散人口之中，哈基米於青少年時期被摩洛哥國家隊找回。雖然自幼居住西班牙，哈基米仍是不折不扣的摩洛哥人，他在家裡講摩洛哥話，吃摩洛哥食物，也是個穆斯林。

在嚴格的自我要求下，哈基米的體脂肪率練到只有7％，勝過一般摩洛哥球員的13至16%（足球運動員的體脂率範圍為6至18%），哈基米還曾在2021年非洲國家盃踢進兩球。此次對戰西班牙，哈基米的家人也在現場觀戰，他負責PK戰的第4個點，他靠向左側騙開西班牙門將的重心，接著一腳送走西班牙，留下摩洛哥足壇歷史性的鏡頭。