雲林縣政府活化北港鎮3處藝文館場，工藝坊持續招租中。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮工藝坊、10角水塔、大復戲院因租約到期與整修等因素，已暫停營運一段時間，引發地方關注，7日縣府文觀處表示工藝坊與大復戲院規畫整修中；10角水塔與周邊宿舍群已完成招租，上個月試營運。未來工藝坊與大復戲院將持續招租，或由縣府委託經營，活化北港3處重要的藝文館場。

北港鎮工藝坊、10角水塔與周邊宿舍群、大復戲院3處藝文館場，位於北港朝天宮附近，朝天宮每年吸引6、700萬參拜人潮，雲林縣政府文觀處為讓「香客變遊客」，持續活化3館場，今年初以優惠價格招租，每館場每月租金只要1萬5000元，但因疫情等因素遲未招租成功。

文觀處觀光發展科科長張維茹表示，隨著疫情趨緩，10角水塔與周邊宿舍群已於上個月完成招租，由北港旅外餐飲業者返鄉經營，上個月展開試營運，結合雲林農特產販售鰻魚飯、咖啡等，近日將舉辦音樂會等藝文活動進行促銷，地方民眾都相當期待。

張維茹說，工藝坊經過9年營運，其巷弄燈會已在全台打響名氣，但因長年未整修，出現漏水情況，加上動線不佳，因此編列經費規畫整修，未來除了策展外，還有講座、甕牆咖啡座等更多元的功能，目前持續招租中。

大復戲院創立於1927年，日據時期稱為「北港座」，經縣政府修復活化，但因相關設備仍嫌不足，因此尚未招租出去。張維茹說明，縣府已向文化部爭取600餘萬元經費，加強燈光、音響、舞台等設施，完工後很適合作為展演場域，也可經營輕食、咖啡館。

張維茹指出，北港3館場已陸續動起來，未來將成為朝天宮周邊的特色景點，把香客留下來成為遊客促進消費，更是在地最佳的藝文展演空間。