台南市議會民進黨團今天下午召開黨團會議推選正副議長提名人選，鑑於議長只有邱莉莉登記參選，因此順利獲得提名；至於副議長部分，原本有3人登記，但因郭清華開會前主動退選，李偉智經協調後也同意顧全大局禮讓，最後由林志展出線。邱莉莉強調，將凝聚台南共識，推動議會改革。

市議會民進黨團召開黨團會議，共有21位黨團成員參與正副議長人選推舉，6人未參與。在黨團自主的原則下，民進黨團正式推舉「七連霸」的資深議員邱莉莉參選議長，黨團總召林志展參選副議長。

邱莉莉強調，議長選舉中央一向尊重地方黨團自主，中央督導小組的角色，也只是確認黨團成員依黨團決議進行投票，並無法參與黨團推舉正副議長人選的過程。如今黨團已正式推出正副議長人選，就是民進黨議員展現團結的時候，民進黨沒有分裂的本錢，唯有民進黨自己先團結，才能夠凝聚台南共識，推動議會改革。

林志展也認為，除將積極與各黨派進行協商，務求由民進黨主導新議會的改革外，還將配合黨團及議長提名人邱莉莉的規畫，依協商結果，凝聚朝野共識，謀求市民的福祉。

黨團開會推選前，台南市長黃偉哲也到場補充中常會的決議，指中央決議執政縣市由縣市首長負責督導小組運作，督導小組會尊重黨團的支持人選，也希望民進黨推出的正副議長人選，可以成為全民的正副議長，因此爭取各黨派的支持，也是非常重要的事情。

黃偉哲還強調，此次正副議長選舉，民進黨務必團結、和諧，並再次強調「尊重黨團自主」。

會中，黨團還通過，黨團成員應對正副議長人選採一致性投票的決議；如果未依黨團決議一致性投票屬違紀行為，應予「除名」黨紀處分。