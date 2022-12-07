2022年即將結束，不管今年過得是好是壞，大家總希望明年的自己會更好。日本網站「ananweb」近日分享十二星座2023上半年的財運狀況。

▎牡羊座（3/21～4/19）

牡羊座到2023年5月中旬左右，運氣都很不錯，除了有穩定收入來源外，還會有不少意外之財，不過春天時會有不少休閒活動，增加額外支出，因此要克制一點。

▎金牛座（4/20～5/20）

金牛座在明年上半年，收入隨工作量而增加，讓他們獲得不少報酬，但同時也感覺到壓力加劇，若沒有經濟壓力，可選擇暫時逃離這種高壓環境，嘗試讓工作與生活取得平衡。

▎雙子座（5/21～6/21）

雙子座2023上半年要注意，會遇到不少突發事件，導致他們支出增加，所以要做好破財的準備，因此工作上要更努力，超越自己的極限，就有機會賺進豐厚的收入。

▎巨蟹座（6/22～7/22）

2023前半年財運不錯，有機會賺進一筆不小的收入，沒有太大的經濟壓力，不過要注意的是，可別因為賺錢而開始亂花，因為春季後期這段時間，他們的花費可能會增加，建議巨蟹座最好先存錢。

▎獅子座（7/23～8/22）

獅子座財運在2023年上半年還算不錯，不過他們比較常獲得一些贈品或折扣，並不是拿到實際的錢，若有儲蓄或投資的打算，建議他們可以購買未來可能升值的貴重物品。

▎處女座（8/23～9/22）

對於處女座而言，2023上半年將會很充實，他們會獲得不少意外之財，而且很容易中獎，不妨嘗試購買樂透，或許能獲得不小的收穫，但切忌別抱持一夕致富的賭博心態。

▎天秤座（9/23～10/23）

天秤座在2023上半年，財運變動非常大，如果發現賺錢機會，千萬不要猶豫，要不然很有可能錯失，和財神擦身而過，果斷做決定非常重要，一定要把握時機。

▎天蠍座（10/24～11/22）

天蠍座在2022年相當努力，明年上半年他們將迎來收穫，若看到不錯的投資標的，要好好把握機會，另外透過培養技能也可得到賺錢機會。

▎射手座（11/23～12/21）

射手座2023上半年財運普通，遇到一夕致富的機會低，所以不用太執著於錢財，不過他們的財運還算穩定，不必擔心錢的問題，但小心別被外界所影響，專注於生活比較重要。

▎摩羯座（12/22～1/19）

摩羯座從2023年開始，財運處於不穩的狀態，時常出現意想不到的開銷，但並不會造成生活問題，不過到了春天後，他們會慢慢擺脫困境，財運也會越來越穩定。

▎水瓶座（1/20～2/18）

水瓶座在2023上半年，可能會被金錢沖昏頭，希望自己能一夕致富，找一些較沒保障的賺錢方法，但穩扎穩打才是提升財運的關鍵，比起挑戰全新的事物，還不如在擅長領域打拚。

▎雙魚座（2/19～3/20）

雙魚座在2023上半年，可能會萌生做副業的打算，抱持感興趣的心情去挑戰，不妨嘗試看看，或許會有意外收穫，不過從事副業時，別被別人的意見影響，按照自己的想法行動最好。