「koobii鬧大學」靠著有趣街訪擄獲一票大學生的心，年輕能量替合作商圈帶來新面貌。（朱世凱攝）

2022臺北網紅節頒獎典禮上，TY Star獲獎網紅們擺出最亮眼的Pose搶鏡。（主辦單位提供）

身處網路發達時代，素人也能憑創意影音、親民互動躍身成網紅，據外部統計，全球網紅行銷市場規模今年有望達164億美元，看好這股潛力，台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團、臺北市商業處共同主辦2022臺北網紅節，並於昨（7日）舉行成果發表會暨TY Star網紅獎頒獎典禮，盼獲獎者能大力替北市商圈行銷。奪下momo人氣獎第一的鄭怡琳（琳琳）就說，有了冠軍加持「光尾牙邀約就比過去多2倍以上」，也證明自己替品牌吸金的功力正持續被挖掘。

此次頒獎選出太陽組、月亮組、星星組及momo人氣獎共4組獎項，網紅們受獎時也擺出各種搞怪、軟萌姿勢為盛會增添活潑能量。由於參賽者粉絲數並非齊頭式平等，因此比賽採分級制度讓新人也有機會嶄露頭角，TY Star網紅獎評審指出，今年獲獎者除了透過網紅數據進行選拔，創意也是考量之一，好比以登山為主題的YouTuber「圓糖」，身兼導演、製片等，精良作品媲美電視節目。此外，透過街訪大學生累積近6萬粉絲的「koobii鬧大學」同樣藉著活動使知名度大增，生活類、3C品牌代言持續上門，團隊許願未來「影片越做越好並上發燒排行第一！」。

臺北市政府發言人陳智菡表示，透過網紅行銷讓商家提升知名度並開創商機，而「臺北嘉年華」也提倡電子支付，藉線上商城希望幫助合作商家做數位轉型，「數位行銷是不變的未來趨勢。」台灣新媒體發展協會理事長陳義文也說，儘管臺北嘉年華只有3天，卻創造近百則貼文及百萬流量，也讓與會商家增加營收和知名度，盼透過號召網紅做宣傳激發民眾潛在消費力，「達成政府、合作商家、網紅、協會四贏的最佳成果。」。