因應2023年7月「電信法」落日，NCC按照接軌的「電信管理法」28條及27條規定，將公告界定五個電信服務市的市場主導者(SMP)，施予特別管制措施，相關草案7日出爐，NCC將召開公聽會聽取各界意見，預定明年四月完成相關程序。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，委員會議7日已針對五個市場就其顯著地位者進行認定，五個市場分別為固定通訊網路語音零售服務、固定通訊網路寬頻零售市場、固定通訊網路批發零售市場、固定通訊網路語音接續市場、行動通訊網路語音接續服務，其中，前三項的SMP業者只有中華電信，至於固定通訊網路語音接續市場認定為SMP業者有四家固網業者，包括中華電、台固、新世紀資通、及亞太電信，行動通訊網路語音接續的SMP業者包括中華電、台灣大、遠傳、台灣之星、及亞太電信共五家。

翁柏宗強調，按照電信管理法規定，市場SMP認定後應施以什麼管制措施?後續將召開公聽會決定，但經過認定為SMP業者之後，會施以要求會計分產、公開互聯、價格管制等措施各有不同，召開公聽會後，明年二月匯整意見，四月完成相關程序，並公布SMP業者的管制措施。

NCC強調，中華電信已依規定，將光世代及MOD業者根據接續成本進行會計分離。