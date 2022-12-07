嘉義市長黃敏惠與國樂管樂節樂團往年玩自拍合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國際管樂節30周年系列精彩演出，16日起登場，今年有超過百支國內傑出管樂團與80場室內外演出，還有日本、印尼及德國的管樂團隊，並有伍佰、趙傳演唱，音樂風格多元多元，市長黃敏惠歡迎全國民眾來嘉義市大飽耳福，一起嗨翻嘉義市。

黃敏惠表示，受到疫情的影響，邀請國外團隊來臺的難度增加，但仍然邀請到日本專修大學玉名高校吹奏樂部、印尼湛特．布安納行進打擊樂團及德國彼德樂赫薩克斯風四重奏等國際知名團隊來嘉演出。

黃敏惠還說，17日下午2時30分最熱鬧的管樂踩街嘉年華將在中央噴水池盛大登場，有國內外43個管樂團隊共襄盛舉，日本專修大學玉名高校吹奏樂部、跨界藝術團-曼加非洲戰鼓團、印尼湛特．布安納行進打擊樂團及跨界藝術團-MRG烏克蘭馬戲團等國際友團，與國內各級學校優質管樂團隊熱鬧演出。

晚間在嘉義市體育場的大型晚會，除了精采絕倫的管樂變換隊形表演，伍佰＆China Blue、趙傳、葉璦菱、林芯儀、青虫aoi等亮點歌手也接力演唱。

市府文化局表示，嘉義市2011年成功舉辦「世界管樂年會」讓臺灣看見嘉義，讓國際看到臺灣，足以媲美愛丁堡國際藝術節等級的盛會；嘉管30精彩可期，邀請全國喜愛音樂的好朋友，12月16日到明年年1月1日共17天，來嘉義市感受管樂在嘉「生聲不息」的美好經典。