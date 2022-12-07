潭子科技產業園區提升住宿機能、強化醫療服務，宜居美家宿舍暨全球診所藥局今開幕。（加工處台中分處提供／陳淑娥台中傳真）

台中潭子科技產業園區為提升住宿機能、強化醫療服務，引進廠商美家人力公司分2期興建從業員工新宿舍，第1期宿舍於去年底開始入住，出租率高達100％，7日舉行「宜居美家宿舍暨全球診所藥局」開幕典禮，現場來賓冠蓋雲集。

今日上午「宜居美家宿舍暨全球診所藥局」開幕典禮，包括馬尼拉經濟文化辦事處（台北）商業和文化發展總監Ms. Irene Tan、台中辦事處代理主任賴愛仁、加工處處長楊伯耕、光學公會理事長劉嘉彬及園區廠商貴賓齊聚共同參與。30位菲律賓移工穿上傳統服飾Barong Tagalog及晚禮服帶來精彩走秀，現場觀眾感受濃濃異國風情。

加工處長楊伯耕表示，新宿舍每間房間都有採光且為獨立衛浴設備，在不同樓層也設有交誼廳、洗衣房、廚房，就是希望能提供更加舒適的居住空間與品質，1期床位滿住，目前第2期宿舍興建中，進度正常。

楊伯耕感謝美家公司邀請全球健康診所及藥局進駐，提供園區從業人員專業、齊全、安心的看診環境，今年5月正式營運，除了專業醫師、藥師、護理師外，並備有中英文及菲律賓語的通譯人員，提供醫療門診、視訊門診及疫苗接種等服務，陸續引進慢性病追蹤、處方箋領藥及皮膚改善療程等多元服務，亦可配合廠商需求，另外也舉辦相關醫療保健座談活動，提供區內完善優質的健康連續性服務。

台中分處表示，期盼2024年第2期宿舍完工後，能釋放出更多空間讓餐飲及商店進駐，使得整體區內服務更加完善，不管是台籍工作人員或是外籍移工都能在區內有更舒適的生活環境，潭子園區透過引進民間資源及專業能量方式，推動建物更新、廠房週轉、提升住宿機能及強化園區醫療服務，營造政府、廠商及員工三贏的幸福園區。