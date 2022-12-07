每段感情難免會走向分開的結局，有些人分手後，就會和前任老死不相往來，絕對不吃回頭草，也有人可以和前任繼續當朋友，不在乎過去的感情，還有人仍對前任念念不忘，甚至有還想復合的衝動。命理網站《星座巫師》分享，有3對星座CP在分手後有最高的復合機率。

▎巨蟹座＆雙魚座

巨蟹座和雙魚座同為水象星座，都屬於感性的類型，對待感情的態度也很相似，相處起來十分溫馨，只要一個眼神或動作，他們就能立刻明白對方在想什麼，但也因為他們同樣敏感細膩，常常因為小矛盾，引發後續的胡思亂想、產生誤會而分手，不過重感情的他們也都很心軟，只要一方有想要復合的意願，另一個人也會同意，讓這段感情繼續下去。

▎牡羊座＆射手座

牡羊座和射手座同為火象星座，談起戀愛來轟轟烈烈、滿腔熱血，彼此也懂得保持適當的距離，給予對方需要放鬆的空間，再加上興趣愛好大致相同，很容易就會走到一起，就算2人因為爭執而分開，在和其他人相處之後，又會覺得還是對方最適合自己，他們的執行力也很強，只要有一點想法，就會立刻付諸行動，勇敢邁出復合的那一步。

▎雙子座＆天秤座

雙子座和天秤座都有一顆追求自由的心，並且充滿對於生活的熱愛，渾身上下都散發著人格魅力，深深吸引著彼此。而雙子座擁有旺盛的好奇心，天秤座則有穩定寬闊的心胸，2人就像是拼圖一樣互補，就算他們因為衝突而選擇分手，只要回想起當初在一起的快樂時光，就會感到不捨和可惜，因此復合的機率非常高。