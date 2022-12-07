靜宜大學透過溫馨系列活動迎接聖誕佳節到來！（靜宜大學提供）

靜宜大學聖誕點燈由舞蹈校隊擔任傳火小天使，師生在祈禱中彼此祝福傳光傳愛，為系列活動揭開序幕。（靜宜大學提供）

靜宜校方為台中教區聖家啟智中心與嘉義教區安仁家園籌募修繕經費，讓耶穌基督的愛照亮社會各角落。（靜宜大學提供）

靜宜大學為迎接聖誕佳節的來臨，在校園中布置璀璨的聖誕燈飾，傳遞歡樂、喜悅與平安。（靜宜大學提供）

靜宜主顧聖母堂周邊的聖誕馬槽、天使及小羊等燈飾，散發祥和與溫暖的氣氛，也能感受在愛與光中行走，成為熱門拍照與打卡的景點。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過溫馨系列活動迎接聖誕佳節到來！今年點燈由舞蹈校隊擔任傳火小天使，舞者隨著音樂翩翩起舞，將手持蠟燭傳給校長林思伶點亮「將臨期」的第一根蠟燭，象徵基督生命之光；師生在祈禱中彼此祝福傳光傳愛，為系列活動揭開序幕。靜宜校方並為台中教區聖家啟智中心與嘉義教區安仁家園籌募修繕經費，讓耶穌基督的愛照亮社會各角落。

靜宜董事長暨台中教區主教蘇耀文表示，聖誕節是慶祝耶穌基督的誕生，天主教友及基督徒會在聖誕節前四週的「將臨期」，以期待、喜樂與感恩的心，紀念及迎接耶穌基督誕生。「將臨期」從點燈傳光的禮儀開始，帶領我們回歸天主的愛、永恆與生命，要我們彼此相愛如同耶穌愛我們一樣。

蘇耀文指出，「聖誕點燈」代表愛與光明，提醒我們回歸生命重心，去愛及活在愛中，才能得到生命的喜樂；藉由點燈也點亮每個人的心燈，將愛與喜樂帶給身邊每個人，讓生活具意義、社會更溫暖。

宗輔室主任楊安仁說，全台天主教小學、中學、高中到大學等47所學校，透過2022天主教學校週共同關懷行動，傳遞愛的精神！靜宜歷年傳統「聖誕愛心募款」，今年將為台中教區聖家啟智中心和嘉義教區安仁家園進行募款，每個人付出一點，將是身障、弱勢、受暴兒童的溫暖陽光；共同關懷貧窮弱小團體，幫助需要被幫助的人！

透過聖誕點燈及聖誕系列活動，幫助我們更瞭解耶穌及聖誕節禮儀等典故！資傳系學生譚羽涵說，印象最深刻的是傳火小天使及校長帶領大家點燃將臨期的第一根蠟燭，場面非常美麗，也感動因聖誕點燈而聚集的我們，大家共享喜樂與希望氛圍。

靜宜大學為迎接聖誕佳節的來臨，在校園中布置璀璨的聖誕燈飾，尤其主顧聖母堂周邊的聖誕馬槽、天使及小羊等燈飾，不僅散發祥和與溫暖的氣氛，也能感受在愛與光中行走，傳遞歡樂、喜悅與平安，更成為熱門拍照與打卡的景點。