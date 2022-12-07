花蓮縣府今舉辦「2022 i-Tribe愛部落開通典禮」，縣長徐榛蔚現場開通i-Tribe與族人視訊連線。（王志偉攝）

花蓮縣府今舉辦「2022 i-Tribe愛部落開通典禮」，縣長徐榛蔚現場開通i-Tribe與族人視訊連線。（王志偉攝）

在原民會支持與經費挹注，花蓮縣府2018年起在原住民部落建置「愛部落（i-Tribe）網路系統」設備，近5年已建置133個部落、681個Wifi熱點，使用人次累計5千萬人次，有網路連結，只要有智慧型手機、平板電腦等，簡單幾步驟就可以免費連線上網，改善偏鄉原民部落數位落差。

花蓮縣府今天在縣府禮堂，舉辦「2022 i-Tribe愛部落開通典禮」，縣長徐榛蔚現場開通i-Tribe，透過視訊連線，與吉安鄉博愛新村部落、瑞穗鄉梧繞部落視訊連線互動。

原民處部落經濟科長鄧凱倫表示，縣府1年爭取經費3千萬元，規畫6年建置愛部落免費無線網路，預計明年全部完成；他說，建置設備時要找部落族人、代表、村長等，討論要建置在哪個地方，且無線網路必須放在戶外，要避開會阻隔網路的建築物，經召開多次建置會議，確定點位後才建置。

鄧凱倫說，1個部落會建置4個設備，涵蓋部落80％以上面積都可以連得到網路，只要在部落戶外基本上都能連線，通常一個設備可供250個以上手機、筆電連線，十分方便。

原民處長陳建村處長表示，現在花蓮133個部落都有裝設愛部落（i-Tribe）免費網路，只要有智慧型手機、平板電腦等，簡單幾步驟就可以免費連線上網，無論是智慧學習或是行銷部落觀光，都非常便利。若有任何使用上的問題，均可撥打愛部落免付費服務專線0800-003-818，將有專業的工程人員為族人提供服務。