「微醺時刻」住房專案可獲贈聯名調酒和佐酒小食、翌日早餐買1送1。(老爺酒店集團提供)

台北中山九昱希爾頓逸林酒店與咖啡品牌illy合作，推出帶有酒精成分的花式特調咖啡，包括拆禮物(左)、微醺洛神咖啡(右上)、尼格羅尼咖啡(右下)。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供／陳韻萍合成)

花式特調中無酒精成分的洛神咖啡(左)和雨過天晴。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供／陳韻萍合成)

受疫情影響，這幾年微醺商機崛起，越來越多的民眾喜歡微醺氣氛，老爺會館攜手「Another.Eatery小餐館」，推出大人限定「微醺時刻」住房專案，雙人成行平日每晚2299元起，可獲贈聯名調酒和佐酒小食、翌日早餐買1送1。台北中山九昱希爾頓逸林酒店與咖啡品牌illy合作，推出獨特的「微醺洛神」、充滿節慶感的「拆禮物」等限定花式調酒咖啡，讓民眾在舒服的空間裡徹底放鬆，療癒疫後心情。

老爺會館攜手Another.Eatery 住房可享微醺「食」光

老爺會館台北林森館與台北南西館位處中山區精華地段，逛街購物或體驗文化皆十分便利。「Another.Eatery小餐館」則座落在台北車站及善導寺捷運站間，位置鬧中取靜，步行到老爺會館只要10分鐘。即日起至2023／2／28，雙強聯手推出「微醺時刻」住房專案，兩人成行平日每晚2299元起，可免費喝到聯名調酒及經典調酒，另附鹹酥雞、薯條、薯片佐酒小食三選一，再享隔日早餐買1送1優惠。讓旅客與三五好友在氛圍舒服的空間裡，享受旅行的寧靜與放鬆。

「微醺時刻」住房專案最特別是旅人可在餐館內兌換一款屬於自己的聯名調酒及一款經典調酒，調酒師將依照旅人當下心情、喜好及故事，客製化個人專屬的聯名調酒，讓旅人每次造訪都能感受不同驚喜。

此外，老爺會館與台灣高鐵合作，2023年2月底前，官網訂房同步加購高鐵聯票可享75折優惠，特殊檔期不適用。

九昱希爾頓逸林酒店攜手illy 推美型花式調酒咖啡

同樣位處在台北中山區的九昱希爾頓逸林酒店，與知名咖啡品牌illy合作，在一樓La Salle森酒吧推出特調花式咖啡，包括帶有酒精成分的「微醺洛神咖啡」、「拆禮物」、「尼格羅尼咖啡」，還有無酒精成分的「洛神咖啡」、「雨過天晴」，每款都顏值在線，好拍好喝。

帶點奇幻分層色的「微醺洛神」，將基底的美式咖啡改為咖啡琴酒，再添加洛神花糖漿、桂花茶與檸檬汁，灌注二氧化碳來呈現氣泡水一般的口感，清冽中帶點酸甜，展現成人獨特品味。同樣以咖啡琴酒為基底，加上金巴利、紅艾酒與覆盆子糖漿而成的「尼格羅尼咖啡」，以咖啡帶出莓果與微醺氣息，風雅迷人。

充滿節慶感的「拆禮物」則是調酒師的創意之作，他將濃縮咖啡結合自製蛋奶酒，杯中液體呈現深棕色與棕色的分層，再烘烤杯口上的糖片，呈現有如冰條的視覺效果，每杯都是獨一無二的桌上風景。飲用時須以湯匙打碎糖片，除了增添風味，更多了點食趣。

花式特調中的顏值擔當莫過於「雨過天晴」」，特選美式上漂浮一朵鬆軟的棉花糖白雲，隨著熱氣上升，緩緩落下甜甜細雨，有點詩意也有點浪漫氣息，頗有療癒感；加上白雲裡藏一顆白巧克力脆皮磅蛋糕球，更多了點可愛的驚喜。另一款清爽的「洛神咖啡」，啜飲時可感受帶有花香的酸甜滑過味蕾與入喉後的微苦餘韻，風味迷人。

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