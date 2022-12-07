愛心捐款降至冰點，社福寒流報到！創世基金會統計，全台近一周的捐款，相較去年下跌破千萬元，而該會正籌辦「寒士吃飽30尾牙-送禮到家」，活動僅剩40天，捐款僅達35％，創世急籲民眾，寒冬送暖，幫助弱勢朋友過好年。

創世基金會表示，入冬第波冷空氣即將報到，氣溫驟降逾10度，而除了氣候變天以外，愛心捐款也將近冰點，近一周捐款，相較去年下跌破千萬，過往關注社會弱勢的熱情不再，捐款凍成冰。

創世基金會指出，正籌辦的「寒士吃飽30尾牙—送禮到家」，讓數十萬人得以在年前享有1頓溫飽，活動僅剩40天，捐款僅達35％，社福寒流似更早報到。

創世呼籲，後疫情時代，景氣低迷，弱勢朋友生活加倍艱苦，亟須社會天寒送炭「第33屆寒士吃飽30-送禮到家」，預計於112年1月9日至19日，將年禮及應急紅包，送至植物人家庭、清寒獨居長輩、寒士、街友、待拉單親媽媽手中，共計1萬2000份，每份1100元，愛心專線：（089）220-848尾牙小組。