維持良好體態是許多人一生都得面對的課題。外科醫師陳榮堅日前分享真實病例，一名女患者自稱沒吃炸物、脂肪類等容易發胖的食物，但2年內卻胖了20公斤，體重飆升到8字頭，陳榮堅詢問下才知道，原來女患者常吃飯、麵、水果，再加上作息不正常，才會不斷橫向發展。最後在他的幫助下，女患者自然而然就瘦下20公斤，更呼籲：「減重不是忍住不吃，是要吃對東西」。

醫師陳榮堅日前在FB粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》發文表示，一名20多歲的女性患者表示，自己原本大約60公斤，但就讀研究所的2年內突然暴增20公斤，再加上腳有水腫的問題，因此來求診。為了解女患者的飲食習慣，陳榮堅詢問平時有沒有愛吃容易發胖的食物？女患者堅定地回答：「都沒有呀！肉類、脂肪類、炸的食物，我都沒吃」。

陳榮堅追問，平時都習慣吃些什麼？不料女患者卻說：「我都吃飯、麵、水果呀！這些不是很健康嗎？」語畢，陳榮堅頓時傻眼，驚呼「聽了都要昏倒了」，並解釋道，這些食物碳水化合物含量較高，過量食用容易增胖。

不僅如此，該名女患者是相當用功的研究生，但長期熬夜，不正常的作息導致甲狀腺低下，且體內缺乏蛋白質、鐵質，判斷「吃錯食物、作息不正常」是這名女患者發胖的主因。

陳榮堅後來為女患者調整作息和飲食，其體內的甲狀腺素、飢餓素也逐漸分泌正常，3個月內自然而然地瘦下8公斤，追蹤一年後總共瘦了20公斤。陳榮堅強調，減重並非「忍住不吃」，而是要吃對的食物，並有良好的生活作息。