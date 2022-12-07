對於台灣來說，今年可謂多事之年，不論是通膨、疫情爆發到普及化以及九合一大選亂象，都讓民眾非常有感，為期一個月的年度代表字投票結果也在稍早出爐，「漲」字突破重圍獲得冠軍寶座，引發鄉民熱議，不少人認為「黑」跟「抄」更有價值。

2022年度代表字更有55個候選字，最終奪得第一的「漲」字是由中華電信董事長謝繼茂推薦，謝本人表示，在俄烏戰爭、能源吃緊又有疫情衝擊的三重影響下，「漲」字最能代表當前台灣社會面貌。

此外2到10名依序為「撐」、「騙」、「假」、「望」、「盼」、「困」、「亂」、「轉」、「偽」。

消息轉傳到PTT後，鄉民也熱烈討論，大部分人都覺得，比起漲，黑與抄更應該奪冠：「今年從疫苗到選舉，怎麼看都開選黑」、「台灣有這麼慘嗎，沒半個好字耶」、「聽某總統說今年是20年來經濟最好」、「林智堅抄襲這麼經典，竟然沒有抄字」、「騙每年都在前五，笑死」、「這十個字充分代表台灣現在有多亂」、「唯一支持抄」、「可惜沒有最佳句子，不然蘇貞昌的在那叫什麼一定第一名」。