「同行不是冤家，異業可以為師」，台灣連鎖加盟協會（TCFA）20多年來持續推動「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，鼓勵全台連鎖加盟業培育店長人才、提升服務品質，希望達到產業更加繁榮、消費環境最優質的目標。「2022全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」7日舉辦頒獎典禮，信義房屋4位參選的店長分別在店務經營、服務品質、社會公益、表達能力等項目，總計拿下5座特殊獎項，更有3人同時拿到全場最大獎「2022傑出店長獎」！

信義房屋成功漢神店店長洪薏珺、公益忠明店店長蔡侑臻、左營明華店店長陳麗蘭皆獲選為今年的「傑出店長」；在特殊獎項部份，洪薏珺同時獲頒「門市服務品質優異獎」與「面試優異獎」，蔡侑臻也拿下「門市服務品質優異獎」，陳麗蘭則是「最佳社會服務獎」得主，另外，忠孝玉成店店長李權益也拿下本屆「店務經營優異獎」第一名殊榮。

曾是科技業PM的洪薏珺，30歲才轉職進入信義房屋，她善用「遊戲式管理」激勵分店同仁，例如舉辦「疊盤子大賽」，只要有同仁收到委託或成交，就能疊上一個盤子，累積愈多，慶功宴吃愈好，透過創意、有趣的方法，激勵分店業績成長。而在社區服務部份，洪薏珺曾帶同仁去區內的公園沙坑撿貓大便，不畏炎夏高溫，整整撿了三個月，原本純粹想幫忙社區，意外地讓店內同仁跟來公園運動的長輩、到沙坑玩耍的親子都打成一片，還因而得到里長的信任，攜手舉辦稅務講座等系列活動，意外拓展了客戶開發的觸角。

蔡侑臻則是在退伍後就進入信義房屋工作，靠著自律、努力的態度，積極透過電話簡訊經營客戶，陸續拿到新秀獎、龍虎榜、季服務品質獎等諸多肯定。102年選上店長時，27歲的他是全信義房屋最年輕的店主管，不過，一開始擔任店長，他並不和以往一樣順風順水，反而因為急於「管理」，讓同仁與自己壓力非常大，但走過一開始的撞牆期，蔡侑臻逐漸找到擔任店長的節奏與方法。

有趣的是，現在他面試新人，反而更喜歡找身懷才藝、多元背景的新人加入。他率領的分店成員有些擔任過廚師、有些會跳街舞，也有人擅長主持、命盤分析，甚至還有人從小在家中水電行練就一身技藝，「有興趣就懂得紓壓，更有機會全方位幫客戶解決問題！」獨特的用人哲學，讓他帶店績效越來越出色，更是提供消費者多元、全面的服務內容。

陳麗蘭則是致力於公益服務，她自信義房屋2007年推動「信義志工」起，不僅持續參與，每年還會安排1天「全店不上班」一起去做服務，「信義的企業理念是先義後利，我們又是一個團隊，即使沒辦法透過當志工獲得業績，也應該到需要我們的地方服務。」

陳麗蘭舉例，有次分店前往台南新營姑爺社區陪伴獨居長輩聊天、玩益智遊戲、學包粽子，很多年輕的同仁回來後，開始關注到自己經營的社區內，也有很多子女不在身邊的長輩，「剛好碰上疫情爆發，很多長輩不敢出門剪頭髮，有美髮師背景的同仁主動想了創新的社區服務提案，竟說要在社區中庭幫忙剪頭髮！」最後，也真的替社區提供了最即時、暖心的服務。

而拿下「店務經營優異獎」的李權益，其帶店成績也深獲肯定。李權益加入信義房屋時，正值家人生病、醫藥費負擔龐大的人生低潮期，還遭逢103至105年的房市不景氣。雖然打了好幾年的「逆風球」，但李權益並沒有灰心喪志，持續充實自身專業知識，考取不動產經紀人證照，也時時將當年店長、學長姐對他的照顧放在心上，擔任店長後，反而更有同理心地對待每一位同仁。

例如他在帶領第一家分店時發現，團隊5人全年總業績只做了600多萬，還不比他前一年個人年度業績760萬，為了建立團隊信心，李權益帶著同仁讀書，建立更正向的思維，他也實地陪伴同仁演練如何開發屋主、銷售物件，增強同仁隨機應變的能力。在他帶店的第一年，分店年度業績大幅提升至1.5倍！

信義房屋創立40年以來，堅持錄取沒有房仲經驗的新人，透過集團提供的完整教育訓練，以及師徒制、學長姐手心向下的協助，培育最具專業知能，且面對客戶均秉持集團經營理念「先義後利」、「以人為本」的業務同仁；信義房屋也提供完善的晉升管道，無論是要在業務領域深耕，或是成為管理職，都有定期、透明的選拔制度，藉著深化人才培育工作，提供消費者更有溫度的服務。