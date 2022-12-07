藝術家辛綺作品《光絲瀑》在龍崎空山祭展出。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

以「我們」為主題的「2022漫月美行動」，將於12月17日登場。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

鹽水區「鹽水漫月美」、龍崎區「龍崎光節-空山祭」，將分別於17日、24日登場，兩地燈節透過結合社區居民共創，型塑一北一南極具地方魅力的燈節特色，除吸引可觀的觀光人潮湧入，也為地方創生注入新能量。

文化局指出，於鹽水小鎮打造夜間美術館的「月之美術館」計畫，2019年首辦，當時是希望透過於鹽水區巷弄妝點藝術作品，為月津港燈節提前暖身，讓民眾來鹽水欣賞更多元的燈節風貌，2022年月津港燈節人潮也首度突破百萬。

今年月之美術館以「我們」為主題，推出「2022漫月美行動」，12月17日晚間開幕，一路展至明年2月12日，將展出12組藝術家團隊、9件新設藝術作品、10件常設作品、串聯6條街區巷弄及老屋空間。

除延續以往邀請在地居民共創外，今年更擴大民眾參與，串聯地方店家，推出16個共創行動，參訪民眾完成行動即可賓果連線，感受不同的觀展體驗，透過賓果闖關兌換禮品，希望讓民眾不只來訪一次，期能帶動庶民經濟。

透過藝術家攜手社區居民與在地學校共創的「龍崎光節：空山祭」，將於12月24日登場，展至明年2月12日。今年著墨於探討人與土地之間聯繫，策展主題為「隨風去留」，由11 組藝術團隊展出15件創作。去年空山祭雖採售票入場，仍締造13萬觀展人潮，今年於18日起線上售票。