泰山高中教學團隊戮力推動數位科技，精進課程創新教學，促進師資專業成長，積極充實教學設備，全方位培育技職專業人才為目標。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

工業4.0又稱為第四次工業革命，為提昇工廠電腦化、數位化與智能化，其技術基礎是智慧整合感控系統及物聯網，以建構出具有感知意識的新型智能工廠，透過分析各種大數據，除滿足客製化需求，更可利用電腦即時監控、即時分析、即時診斷、即時預兆、即時服務。泰山高中教學團隊戮力推動數位科技，精進課程創新教學，促進師資專業成長，積極充實教學設備，全方位培育技職專業人才為目標。

泰山高中電子科主任呂昇翰表示，學校落實推動新北市創新教育加速器「當工業4.0遇上人工智慧」計畫，發展電子科務實致用校本特色課程，感謝企業天使投資人上銀科技與智泰科技，捐贈工業生產鏈同等級之機械手臂，與AI人工智慧圖像辨識軟體等新穎教學軟硬體設備，提供給學校作為教學實習訓練與運用，讓泰山高中師生們在參與工業4.0領域各項全國競賽中，都能夠獨占鰲頭成績斐然，例如在全國技能競賽機器人職種與機器人系統整合職種，均榮獲第四名佳績，全國工業類科學生技藝競賽機器人職種，榮獲第三名、第四名殊榮，榮耀泰山。

有鑑於雲端科技與數據整合運用日趨重要，如何充分運用整合感控系統，將物聯網中的大數據資料作有效利用，未來將是重要課題。本學期在泰山高中校長孔令文鼓勵推動下，電子科與機械科師生們，利用假日進行多場教師專業成長研習，透過Microsoft Power Platform建置現代化資料整合應用服務平台與自動化流程工作設計，以Power BI作為資料視覺化應用進行雲端數據分析服務，建立互動式視覺圖表，以數據準備、數據發現和網路爬蟲資料洞察數據背後的意義，整個研習內容課程相當扎實有趣，更難能可貴的是，校長與參與研習師生都順利通過Microsoft Power Platform認證測驗。

孔令文提到，泰山高中學子其實是非常幸福的，在各領域教學師資團隊努力下，技高專業課程都能與時俱進、務實致用，特別感謝新興科技企業主願意投資泰山，捐贈最新穎教學軟硬體設備，並提供專業技術指導，透過教師不斷地精進專業知能與進修增能，深耕技職教學創新，未來無論在就業、專題實作、研究開發、競賽實務，學校端都能與企業端之數位創新技術緊密結合，以創造校企雙贏局面。